В МЗС РФ через санкції заявили, що США хочуть "остаточно зруйнувати стосунки"

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Субота, 22 жовтня 2016, 14:25

Адміністрація США, заявляючи про можливість введення нових санкцій проти РФ, мабуть має на меті остаточне руйнування відносин з Росією.

Про це заявив заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков, коментуючи заяву представника Білого дому Джоша Ернеста, що США розглядають можливість нових санкцій проти РФ, пише РІА Новости

"Враження таке, що ніяких інших питань, крім завдання, судячи з усього, остаточно зруйнувати відносини з РФ, яке стоїть перед адміністрацією США, щоб потім потрібні були довгі роки для їх відновлення - вже немає. Вона (адміністрація) собі ніяких інших цілей не ставить", - заявив Рябков. 

Він додав, що Москва знайде спосіб відповісти на можливі нові санкції з боку США так, що баланс буде "не на користь Вашингтона".

"У нас немає ніяких зустрічних сигналів. Тому що все, що на цю тему слід було сказати, адресуючи ці сигнали Вашингтону, вже сказано (російською стороною) на всіх рівнях", - зазначив Рябков.

Теми: санкції Росія США Сирія
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Коментарі — 1
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IP: 93.72.102.---Spirito22.10.2016 15:17
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