Полиция расследует конфликт между инженерной группой "Азов" и заводом "АТЕК"

В пятницу на территории Святошинского района возник конфликт между представителями ЧАО "АТЕК" и инженерного корпуса "Азов".

Как сообщает пресс-служба полиции Киева, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили присутствующих и зафиксировали обстоятельства происшествия.

Правоохранители установили, что один из цехов завода арендует инженерная группа "Азов". Представитель этой группы обратилась с заявлением о, по ее мнению, незаконном демонтаже и вывозе оборудования завода.

По данному факту следственным отделом Святошинского управления полиции сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ст. 356 (Самоуправство) Уголовного кодекса Украины.

В рамках досудебного расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Украинская правда