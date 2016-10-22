Поліція розслідує конфлікт між інженерною групою "Азов" і заводом "АТЕК"

У п'ятницю на території Святошинського району виник конфлікт між представниками ПраТ "АТЕК" та інженерного корпусу "Азов".

Як повідомляє прес-служба поліції Києва, на місце події виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські опитали присутніх та зафіксували обставини події.

Правоохоронці встановили, що один із цехів заводу орендує інженерна група "Азов". Представник цієї групи звернулась із заявою про, на її думку, незаконний демонтаж та вивезення обладнання заводу.

За даним фактом слідчим відділом Святошинського управління поліції відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ст. 356 (Самоправство) Кримінального кодексу України.

У рамках досудового розслідування будуть встановлені всі обставини події.

Українська правда