35 владельцев диппаспортов Турции попросили убежища в Германии

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Суббота, 22 октября 2016, 18:09

Правительство Германии сообщило, что владельцы 35 дипломатических паспортов Турции после провала попытки переворота 15 июля обратились к официальному Берлину с просьбой о предоставлении убежища.

Об этом сообщает государственное турецкое информагентство Anandolu.

В ответ на запрос депутата от партии "Зеленых" Германии Озджана Мутлу советник главы МВД Германии Гюнтер Крингс сообщил, что в Федеральное управление по делам беженцев и переселенцев обратились 35 граждан Турции, владеющих дипломатическими паспортами. В эту цифру входят также дети и жены дипломатов.

"Все обращения внимательно изучаются судебными органами и прокуратурой Германии. Решения будут приняты с учетом Соглашения о реадмиссии между Турцией и Германией от 13 декабря 1957 года", - добавил Крингс.

Две недели назад немецкие СМИ сообщили, что восемь турецких дипломатов, которые имеют связь с организацией Фетуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в подготовке переворота, обратились к немецкой власти с просьбой об убежище. Сообщалось, что их паспорта уже аннулированы.

Европейская правда

Темы: Турция МИД Германия
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