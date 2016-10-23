Песков: Россия заинтересована в Украине в международно признанных границах

Представитель российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявляет, что Россия заинтересована в том, чтобы Украина была спокойной и прогнозируемой страной в своих международно признанных границах.

Об этом он сказал в программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия1", сообщает Радио Свобода.

"Все заинтересованы в том, чтобы так или иначе Минские договоренности не остались пустой бумагой. А Россия заинтересована, потому что, как неоднократно говорил президент Путин, мы заинтересованы в стабильной и процветающей, дружественной, предсказуемой Украине, потому что народы наших двух стран, что бы ни было, близки. Россия действительно заинтересована в спокойной единой Украине", - сказал он.

На уточняющий вопрос журналиста: "В международно признанных границах?", Песков ответил: "Безусловно. Заинтересованы все".

На этой неделе в Берлине состоялась встреча "Нормандской четверки" - лидеров Украины, Франции, Германии и России - на которой обсуждались пути урегулирования ситуации в Донбассе.

Как известно, в феврале 2014 неизвестные вооруженные люди, которых называли "зелеными человечками", захватили главные государственные учреждения Автономной Республики Крым и подняли над зданиями российский флаг. Кроме того, "зеленые человечки", которых также называли "вежливыми людьми", блокировали украинские военные части.

16 марта 2014 на территории Крыма и города Севастополя состоялся так называемый "референдум" о статусе полуострова, по результатам которого Россия заявила о включении Крыма в свой состав.

Позже президент России Владимир Путин признался, что "зеленые человечки" - российские военные.