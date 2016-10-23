В Средиземном море спасены 2400 беженцев, 14 погибло

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Воскресенье, 23 октября 2016, 07:00

За последних два дня в Средиземном море итальянская береговая охрана спасла 2,4 тыс. мигрантов, при этом в море было найдено 14 мертвых тел.

Об этом сообщает Reuters.

Мигранты находились на резиновых лодках и других небольших суднах. Всего произведено около 20 спасательных операций, в том числе с участием ирландского военно-морского судна и лодок гуманитарных групп Врачи без границ и Морской дозор.

По данным международной организации по миграции, более 3100 беженцев пропали безвести или погибли в этом году во время попыток из Северной Африки на лодках достичь Европы.

Темы: Италия миграция беженцы
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