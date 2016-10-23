У Середземному морі врятовані 2400 біженців, 14 загинуло

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Неділя, 23 жовтня 2016, 07:00

За останніх два дні в Середземному морі італійська берегова охорона врятувала 2,4 тис. мігрантів, при цьому в морі було знайдено 14 мертвих тіл.

Про це повідомляє Reuters.

Мігранти перебували на гумових човнах та інших невеликих суднах. Всього здійснено близько 20 рятувальних операцій, в тому числі за участю ірландського військово-морського судна і човнів гуманітарних груп Лікарі без кордонів і Морський дозор.

За даними міжнародної організації з міграціі, більше 3100 біженців пропали безвісти або загинули в цьому році під час спроб з Північної Африки на човнах досягти Європи.

Теми: Італія міграція біженці
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