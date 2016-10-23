Боевики обстреляли поселок под Мариуполем

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Воскресенье, 23 октября 2016, 12:07

В воскресенье утром боевики обстреляли поселок Талаковка около Мариуполя.

Как сообщает пресс-служба полиции Донецкой области, обстрелы произошли около 9 утра.

 
Все фото полиции Донецкой области

В полицию Мариуполя поступило сразу два сообщения о последствиях обстрела Талаковки боевиками.

Один из снарядов разорвался вблизи газовой трубы по улице Суворова, согласно другому сообщению местной жительницы, по этой же улице горит дом.

 

На место происшествия направлена следственно-оперативная группа Кальмиусского отделение полиции.

Украинская правда

Темы: Мариуполь АТО
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