Боевики обстреляли поселок под Мариуполем

В воскресенье утром боевики обстреляли поселок Талаковка около Мариуполя.

Как сообщает пресс-служба полиции Донецкой области, обстрелы произошли около 9 утра.

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В полицию Мариуполя поступило сразу два сообщения о последствиях обстрела Талаковки боевиками.

Один из снарядов разорвался вблизи газовой трубы по улице Суворова, согласно другому сообщению местной жительницы, по этой же улице горит дом.

На место происшествия направлена следственно-оперативная группа Кальмиусского отделение полиции.

Украинская правда