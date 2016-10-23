Американский хакер заявил о взломе сайта МИД РФ - CNN

Американский хакер, называющий себя The Jester ( "Шут"), заявил о взломе сайта Министерства иностранных дел России в ответ на хакерские атаки РФ на американские объекты.

Об этом сообщает CNN. Согласно сообщению, взлом был осуществлен в пятницу вечером: "Шут" получил доступ к сайту министерства РФ и оставил там сообщение "Прекратите нападения на американцев".

"Товарищи! Мы прерываем программу вещания сайта МИД РФ, чтобы сообщить вам важное сообщение. Прекратите это. Вы можете презирать народы вокруг вас, но это - Америка. Здесь никто не впечатлен", - сообщил хакер на сайте МИД.

Сообщение сопровождалось звуком гражданского оповещения, которое сопровождает сообщения в чрезвычайных ситуациях.

В комментарии CNN.Money "Шут" заявил, что атаковал сайт МИД РФ из-за разочарования массивной DNS-кибератакой, которой подверглась часть интернета в США в пятницу.

Вместе с тем в МИД РФ никаких заявлений относительно взлома хакерами не делали, сайт работал в обычном режиме.

Как известно, в пятницу американский провайдер Dyn сообщил о массовой DDoS-атаке на свои сайты, что привело к недоступности для пользователей в крупнейших сайтов и сервисов, таких как Twitter, Amazon, Spotify, Ebay и Netflix, Vox, Airbnb. Расследованием кибератаки занялись ФБР и министерство национальной безопасности США.

Украинская правда