Американський хакер заявив про злам сайту МЗС РФ - CNN

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Неділя, 23 жовтня 2016, 16:51

Американський хакер, який називає себе The Jester ("Шут"), заявив про злам веб-сайту Міністерства закордонних справ Росії у відповідь на хакерські атаки РФ на американські об'єкти.

Про це повідомляє CNN. Згідно з повідомленням, злам було здійснено у п'ятницю ввечері: "Шут" отримав доступ до сайту міністерства РФ і залишив там повідомлення "Припиніть напади на американців". 

"Товариші! Ми перериваємо програму мовлення веб-сайту МЗС РФ, щоб повідомити вам важливе повідомлення. Припиніть це. Ви можете зневажати народи навколо вас, але це - Америка.  Тут ніхто не вражений", - повідомив хакер на сайті МЗС. 

Повідомлення супроводжувалося звуком громадянського оповіщення, яке супроводжує повідомлення у надзвичайних ситуаціях.

У коментарі CNN.Money "Шут" заявив, що атакував сайт МЗС РФ через розчарування масивною DNS-кібератакою, якої зазнала частина інтернету у США у п'ятницю.

Разом з тим в МЗС РФ ніяких заяв щодо зламу хакерами не робило, сайт працював у звичному режимі.

Як відомо, у п'ятницю американський провайдер Dyn повідомив про масову DDoS-атаку на свої сайти, що призвело до недоступності для користувачів до найбільших сайтів і сервісів, таких як Twitter, Amazon, Spotify, Ebay і Netflix, Vox, Airbnb. Розслідуванням кібератаки зайнялися ФБР і міністерство національної безпеки США.

Теми: МЗС Росія США хакери
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