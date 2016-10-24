Штайнмайер предостерег от развала Евросоюза

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Понедельник, 24 октября 2016, 07:41

Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предостерег от развала Европейского Союза.

Об этом сообщило немецкое издание Süddeutsche Zeitung в воскресенье, 23 октября, передает DW.

Министр считает, что воспринимать мир на континенте и Евросоюз как данность больше нельзя.

"Финансовый кризис, волна беженцев, направляющихся в Европу, и шок от британского референдума толкнули Европу в зону сильной турбулентности", - сказал Штайнмайер.

Немецкий министр также обратил внимание на то, что все больше стран-членов ЕС критикуют политику Брюсселя.

"Даже самые преданные сторонники Европы сейчас видят, что мы должны заново убеждать людей... Если мы не будем знать, как ценить ЕС, он сойдет на нет", - подчеркнул он.

Темы: ЕС
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IP: 88.135.252.---boreas24.10.2016 08:04
Главный разрушающий фактор - Россия. Штайнмайер его не назвал.
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