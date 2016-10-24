Штайнмаєр застеріг від розвалу Євросоюзу

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Понеділок, 24 жовтня 2016, 07:41

Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр застеріг від розвалу Європейського Союзу.

Про це повідомило німецьке видання Süddeutsche Zeitung у неділю, 23 жовтня, передає DW.

Міністр вважає, що сприймати світ на континенті і Євросоюз як даність більше не можна.

"Фінансова криза, хвиля біженців, що прямують до Європи, і шок від британського референдуму штовхнули Європу в зону сильної турбулентності", - сказав Штайнмаєр.

Німецький міністр також звернув увагу на те, що все більше країн-членів ЄС критикують політику Брюсселя.

"Навіть найвідданіші прихильники Європи зараз бачать, що ми повинні заново переконувати людей... Якщо ми не будемо знати, як цінувати ЄС, він зійде нанівець", - підкреслив він.

Теми: ЄС
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IP: 88.135.252.---boreas24.10.2016 08:04
Главный разрушающий фактор - Россия. Штайнмайер его не назвал.
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