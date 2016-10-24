Данные о номерных знаках стали доступны для органов, адвокатов и нотариусов

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Понедельник, 24 октября 2016, 11:36

Государственные органы, нотариусы и адвокаты смогут получать информацию о номерном знаке транспортного средства из реестра МВД о зарегистрированных авто и их владельцах.

Соответствующие изменения Кабинет министров внес 19 октября постановлением №735.

Им из пункта 7 Порядка доступа должностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления, адвокатов, нотариусов к Единому государственному реестру Министерства внутренних дел о зарегистрированных транспортных средствах и их владельцах, утвержденного 25 марта 2016 года (№260), исключили 3-й абзац.

В аннотации к постановлению сказано, что отныне компетентные органы "имеют возможность получать сведения о номерном знаке транспортного средства, что раньше было невозможно при осуществлении запросов".

"Нововведение позволит обеспечить государственные органы полным объемом данных о транспортном средстве, необходимых при составлении процессуальных документов о наложении на него ареста, объявления в розыск, признания вещественным доказательством или орудием преступления", – заявляют члены правительства.

"Получение сведений о номерном знаке упростит работу нотариусов и улучшит качество проверки документов во время заключения правомочий, предметом которых являются транспортные средства", – добавляют они.

"Информация о номерных знаках транспортных средств позволит адвокатам ускорить процедуру подготовки процессуальных документов об обеспечении иска путем наложения ареста на имущество", – считают в Кабмине.

Темы: законодательство авто
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