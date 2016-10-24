Дані про номерні знаки стали доступні для органів, адвокатів і нотаріусів

Державні органи, нотаріуси та адвокати зможуть отримувати інформацію про номерний знак транспортного засобу з реєстру МВС стосовно зареєстрованих авто та їхніх власників.

Відповідні зміни Кабінет міністрів вніс 19 жовтня постановою №735.

Нею з пункту 7 Порядку доступу посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, адвокатів, нотаріусів до Єдиного державного реєстру Міністерства внутрішніх справ стосовно зареєстрованих транспортних засобів та їхніх власників, затвердженого 25 березня 2016 року (№260), виключили 3-й абзац.

В анотації до постанови сказано, що відтепер компетентні органи "мають можливість отримувати відомості про номерний знак транспортного засобу, що раніше було неможливим при здійсненні запитів".

"Нововведення дозволить забезпечити державні органи повним обсягом даних про транспортний засіб, необхідних при складанні процесуальних документів щодо накладення на нього арешту, оголошення в розшук, визнання речовим доказом або знаряддям злочину", – заявляють урядовці.

"Отримання відомостей про номерний знак спростить роботу нотаріусів та покращить якість перевірки документів під час укладення правочинів, предметом яких є транспортні засоби", – додають вони.

"Інформація про номерні знаки транспортних засобів дозволить адвокатам прискорити процедуру підготовки процесуальних документів щодо забезпечення позову шляхом накладення арешту на майно", – вважають у Кабміні.