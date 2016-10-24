В России увеличат расходы на оборону на 600 млрд рублей

00
1
Понедельник, 24 октября 2016, 13:35

Правительство России заложило увеличение расходов по разделу "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" с 1,94 трлн до 2 трлн руб. к 2019 году.

Об этом сообщает российский РБК.

Согласно сообщению, в эти расходы входит и закрытая часть бюджета, которая в этом году выросла до 22,3%.

Из-за появления Росгвардии почти в два раза вырастут расходы по статье "внутренние войска": с 114,6 млрд до 206,6 млрд руб. В то же время более чем в 10 раз уменьшатся траты на "миграционную политику": с 33,7 млрд до 285,5 млн руб. через три года. Расходы по подразделу "органы безопасности" (сюда входит ФСБ) также сократят – с 306,4 млрд до 292 млрд руб.

При этом в 2,5 раза вырастут расходы по графе "другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности": с 108,4 млрд в 2016 году до 237 млрд руб. в 2019-м.

Согласно кодам бюджетной классификации, к этому подразделу относятся расходы, связанные с "руководством, управлением и оказанием поддержки в отношении такой деятельности, как разработка общей политики, планов, программ и бюджетов, а также с иными мероприятиями в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности, не отнесенными к другим подразделам данного раздела".

"В российском бюджете и так объемная закрытая часть бюджета, а строки вроде "другие расходы" делают расходы еще более "непрозрачными", цитирует издание завлабораторией военной экономии Института экономической политики им. Гайдара Василия Зацепина.

По его словам, за этим подразделом может быть что угодно, например, источники финансирования "помощи отдельным районам Донецкой и Луганской области".

Темы: Росcия армия бюджет
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Родственники жертв Смоленской катастрофы протестуют против эксгумации 24 октября 2016, 12:40
Привет, Россия! Почему эту зиму нам не "проползти" 24 октября 2016, 10:39
Министр обороны Польши: Цель РФ - восстановить доминирование над Польшей 24 октября 2016, 05:52
powered by lun.ua
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 176.38.66.---vitdeputat24.10.2016 13:51
Что то поскупились сердешные, вот пендосы на 2017 год выделили 582,7 миллиардов долларов, Тем более, население готово худеть, помирать. Бабули и дедули повымрут, меньше ртов для прокормки. Поддержка программы вымирания в руськом мире 102,6 %. Преклонение перед отцом руськой демократии 102,6%. Все карты в масть.
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Российская газета написала о масштабных контрабандных потококах в ОРДЛО
За сутки в зоне АТО ранены 7 бойцов – штаб
В МИД вызвали представителя Сирии из-за Крыма
Порошенко назначил Данилишина и Фурмана членами Совета НБУ
Все новости
Акция

Месяц фиолетового ногтя. В соцсетях детей призывают не молчать о насилии в семье

Фото

Мосийчук женился на таинственной брюнеткой