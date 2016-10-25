Террорист "Гиви" по телефону рассказывает, что никуда не сбегал

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Вторник, 25 октября 2016, 10:15

Один из главарей боевиков ОРДО Михаил Толстых с кличкой "Гиви" заявляет, что не сбегал в Приднестровье.

Об этом он рассказал по телефону одному из изданий, подконтрольному боевикам.

"Имущества у меня никакого нет. Я в этом плане свободный человек. Ни квартиры, ничего… Я никуда не собираюсь, как был командиром воинской части, так им и остаюсь", - сказал он.

При этом, на вопрос, где он сейчас находится, он сказал, что в районе "промзоны".  

При этом никакого подтверждения его слов СМИ боевиков не предоставили.

 

В районе "промзоны" Авдеевки стоят силы АТО. Боевики пытаются их оттуда выбить.

Как известно, после устранения россиянина, главаря боевиков "Моторолы", появились сообщения, что Гиви сбежал в Приднестровье.

Украинская правда

Темы: Донбасс терроризм
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IP: 176.122.121.---EVGO25.10.2016 10:35
Гиви, не россиянин, а колаборант, родившийся и живший в Украине. и который стал на сторону оккупантов.
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