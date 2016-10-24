Террорист "Гиви" спешно продает квартиры и убегает из Донбасса – полковник РФ

Террорист пророссийского батальона "Сомали" Михаил Толстых ("Гиви") спешно продает свои квартиры на Донбассе, а свою девушку вывез в Приднестровье.

Об этом на своей странице в Facebook написал полковник РФ, экс-начальник службы безопасности президента непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Валерий Гратов.

"Мои ребята из ПМР сообщили странную для меня новость – командир "Сомали" Миша Толстых ("Гиви") вывез свою девушку в Приднестровье, а сам спешно продает свои 4 квартиры и гаражи в Донецке и Макеевке", - говорится в его сообщении.

Решеток отметил, что раньше не верил в конфликт "Гиви" с главарем "ДНР" Захарченко.

"Но почему Миша так спешно пытается покинуть территорию "Донецкой Народной Республики"?... Не ожидал я такого поворота, прошу "МГБ" принять меры по задержанию дезертира. Он подает плохой и не достойный пример другим бойцам", - заявил он.

Как известно, бандформирование ОРДО "Спарта" после ликвидации его главаря из России Арсения Павлова "Моторолы" возглавил Владимир Жога с позывным "Воха".

Украинская правда