Путин второй раз за осень собрался в аннексированный Крым

Президент России Владимир Путин в среду планирует посетить аннексирован Крым.

Об этом во вторник заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает УНИАН.

"Завтра будет дискуссия в Крыму, в Ялте, по линии всероссийского народного фронта по крымским делам", - сказал Песков.

Как известно Путин прилетал в Крым с визитом в сентябре, где проводил заседание президиума "Государственного совета РФ по вопросам развития транспортной системы юга страны".

Перед этим Путин летал в аннексированный Крым в августе для проведения оперативного совещания с членами Совета безопасности РФ и посещения молодежного образовательного форума "Таврида".