Путин второй раз за осень собрался в аннексированный Крым

00
0
Вторник, 25 октября 2016, 13:45

Президент России Владимир Путин в среду планирует посетить аннексирован Крым.

Об этом во вторник заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает УНИАН.

"Завтра будет дискуссия в Крыму, в Ялте, по линии всероссийского народного фронта по крымским делам", - сказал Песков.

Как известно Путин прилетал в Крым с визитом в сентябре, где проводил заседание президиума "Государственного совета РФ по вопросам развития транспортной системы юга страны".

Перед этим Путин летал в аннексированный Крым в августе для проведения оперативного совещания с членами Совета безопасности РФ и посещения молодежного образовательного форума "Таврида".

Темы: Путин Крым аннексия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
У Путина назвали холодную войну "фактом жизни" 24 октября 2016, 14:50
Путин на переговорах в Берлине понимал украинский язык, а пиво пил свое 24 октября 2016, 14:27
Берлинская послесловие. С чем осталась Украины после переговоров 24 октября 2016, 12:21
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
НАТО: Россия по-прежнему присутствует на Донбассе
За сутки в зоне АТО ранены 6 бойцов – штаб
Лавров рассказал конспирологическую версию об Украине и санкциях против РФ
ГПУ завершила расследование строительных афер Войцеховского
Все новости
Фото

Победители конкурса панорамных фото Epson International

Космос

Что интересного рассказать детям о Марсе