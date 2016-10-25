Путін вдруге за осінь зібрався в анексований Крим
Президент Росії Володимир Путін у середу планує відвідати анексований Крим.
Про це у вівторок заявив його прес-секретар Дмитро Пєсков, передає УНІАН.
"Завтра буде дискусія в Криму, в Ялті, по лінії всеросійського народного фронту по кримським справах", - сказав Пєсков.
Як відомо Путін прилітав у Крим із візитом у вересні, де проводив засідання президії "Державної ради РФ з питань розвитку транспортної системи півдня країни".
Перед цим Путін літав у анексований Крим у серпні для проведення оперативної наради з членами Ради безпеки РФ і відвідин молодіжного освітнього форуму "Таврида".
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