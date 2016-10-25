Нардеп Оппоблока задекларировал 45 земучастков, которых не было раньше

00
2
Вторник, 25 октября 2016, 14:47

Народный депутат от "Оппозиционного блока" Денис Омельянович в електоронний декларации 2015 года указал гораздо больше земельных участков, чем в письменной декларации за этот год.

Об этом на своей странице в Facebook написал председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

"Депутат Емельянович (Опоблок) в бумажной декларации 2015 г. указал лишь 7 земельных участков, а в декларации электронной (ложь в какой - два года тюрьмы) за тот же 2015 - земельных участков уже... 52 шт.", - написал он.

В электронной декларации Омельянович действительно указаны 52 земельных участка, большинство из которых находится в Донецкой области.

Согласно данным на сайте ВР, куда вносились данные с бумажной декларации, таких земельных участков 7.

 

Отметим, что Емельянович является членом комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений.

Украинская правда

Темы: декларация Оппозиционный блок Верховная Рада
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Депутат Долженков имеет дорогую квартиру, но берет компенсацию на аренду 25 октября 2016, 12:20
Луценко возразил Лещенко: Никаким домом в Киеве не владею 24 октября 2016, 10:46
Лещенко: У Луценко все оформлено на бухгалтершу его жены 24 октября 2016, 10:15
powered by lun.ua
Комментарии — 2
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 70.214.83.---Andrey Olenik25.10.2016 15:28
Они были при Яныке
Они остались при Порохе
Они будут при Следующим


"Слуги народа" их нельзя победить
ОтветитьС цитатой
IP: 213.160.147.---Бело-Голубая25.10.2016 15:22
Посмотрела. Складывается впечатление, что одни и те же позиции размножились.
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
ГПУ готовит в деле Мосийчука еще один эпизод
Луценко: дело против Януковича почти готово к передаче в суд
ГПУ: Мы на "финише" в деле о давлении Януковича и Новинского на УПЦ
Европарламент может проголосовать безвиз до 24 ноября
Все новости
Исследование

Кристофера Марлоу признали одним из соавторов Шекспира

здравоохранение

Минздрав объяснил, как будет переходить на страховую медицину уже в следующем году