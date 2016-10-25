Нардеп Опоблоку задекларував 45 земділянок, яких не було раніше

Народний депутат від "Опозиційного блоку" Денис Омельянович у електоронній декларації за 2015 рік вказав набагато більше земельних ділянок, ніж у письмовій декларації за цей рік.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

"Депутат Омельянович (Опоблок) в паперовій декларації за 2015 р. вказав лише 7 земельних ділянок, а в декларації електронній (брехня в якій - два роки тюрми) за той же 2015 - земельних ділянок вже... 52 шт.", - написав він.

В електронній декларації Омельяновича дійсно вказані 52 земельні ділянки, більшість з них знаходиться у Донецькій області.

Згідно із даними на сайті ВР, куди вносилися дані з паперової декларації, таких земельних ділянок 7.

Зазначимо, що Омельянович є членом комітету Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин.

Українська правда