Нардеп Опоблоку задекларував 45 земділянок, яких не було раніше

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Вівторок, 25 жовтня 2016, 14:47

Народний депутат від "Опозиційного блоку" Денис Омельянович у електоронній декларації за 2015 рік вказав набагато більше земельних ділянок, ніж у письмовій декларації за цей рік.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

"Депутат Омельянович (Опоблок) в паперовій декларації за 2015 р. вказав лише 7 земельних ділянок, а в декларації електронній (брехня в якій - два роки тюрми) за той же 2015 - земельних ділянок вже... 52 шт.", - написав він.

В електронній декларації Омельяновича дійсно вказані 52 земельні ділянки, більшість з них знаходиться у Донецькій області.

Згідно із даними на сайті ВР, куди вносилися дані з паперової декларації, таких земельних ділянок 7.

 

Зазначимо, що Омельянович є членом комітету Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин.

Українська правда

Теми: декларація Опозиційний блок Верховна Рада
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Коментарі — 2
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IP: 70.214.83.---Andrey Olenik25.10.2016 15:28
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Они остались при Порохе
Они будут при Следующим


"Слуги народа" их нельзя победить
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IP: 213.160.147.---Бело-Голубая25.10.2016 15:22
Посмотрела. Складывается впечатление, что одни и те же позиции размножились.
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