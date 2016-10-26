Глава разведки США: КНДР не откажется от ядерного оружия

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Среда, 26 октября 2016, 05:27

Усилия, направленные на то, чтобы вынудить Северную Корею отказаться от развития своих ядерных разработок, обречены на провал.

Об этом заявил директор Национальной разведки США Джеймс Клеппер, выступая в американском Совете по международным отношениям, передает "Интерфакс-Украина".

"Обеспечить денуклеаризацию Северной Кореи является нереальным делом. Они (корейцы) не собираются этого делать", - сказал он.

Он также добавил, что для КНДР развитие ядерных программ является "билетом на выживание".

При этом официальный представитель госдепартамента США Джон Кирби не согласился с Клеппером.

"В нашей политике в отношении Северной Кореи ничего не изменилось, мы продолжим добиваться поверяемой денуклеаризации полуострова", - сказал он, подчеркнув, что США "от этого не отказались".

Дипломат отметил, что Вашингтон продолжает выступать за возобновление шестистороннего переговорного процесса по Корейскому полуострову и требовать от Пхеньяна "изменить свое поведение".

Темы: КНДР США
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