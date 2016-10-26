Голова розвідки США: КНДР не відмовиться від ядерної зброї

00
1
Середа, 26 жовтня 2016, 05:27

Зусилля, спрямовані на те, щоб змусити Північну Корею відмовитися від розвитку своїх ядерних розробок, приречені на провал.

Про це заявив директор Національної розвідки США Джеймс Клеппер, виступаючи в американській Раді з міжнародних відносин, передає "Інтерфакс-Україна".

"Забезпечити денуклеаризацію Північної Кореї є нереальною справою. Вони (корейці) не збираються цього робити", - сказав він.

Він також додав, що для КНДР розвиток ядерних програм є "квитком на виживання".

При цьому офіційний представник держдепартаменту США Джон Кірбі не погодився з Клеппером.

"У нашій політиці щодо Північної Кореї нічого не змінилося, ми продовжимо добиватися денуклеаризації півострова", - сказав він, підкресливши, що США "від цього не відмовилися".

Дипломат зазначив, що Вашингтон продовжує виступати за відновлення шестистороннього переговорного процесу по Корейському півострову і вимагати від Пхеньяна "змінити свою поведінку".

Теми: КНДР США
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Пентагон попередив, що на застосування ядерної зброї КНДР отримає "нищівну відповідь" 20 жовтня 2016, 06:12
Радбез ООН засудив невдалу спробу КНДР запустити балістичну ракету 18 жовтня 2016, 02:44
Американські військові повідомили про невдалий запуск ракети КНДР 16 жовтня 2016, 02:44
powered by lun.ua
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 91.225.121.---DND26.10.2016 06:22
Чосон подивився на роздовбану Україну і ... послав всіх гарантів на XYZ
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
В ОБСЄ заявили про обмежений допуск на ділянки розведення сил на Донбасі
Геращенко: За час боїв на Донбасі загинули майже 500 жінок і 70 дітей
ЗМІ: Насіров відсторонив начальників Закарпатської митниці та митного поста
Троян: Німеччина дасть інформацію щодо вбивства Шеремета
Усі новини
До та після вакцинації

Що варто знати батькам

Фестивальний гід

Фільми, які не можна пропустити на 46-й "Молодості"