Глава Разведки США пояснил причину действий Путина

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Среда, 26 октября 2016, 09:14

Глава Национальной разведки США Джеймс Клеппер считает, что мотивы в действиях президента России Владимира Путина в том, он хочет сделать из России великую державу, как СССР.

Об этом он сказал в ходе беседы в Совете по международным делам в Нью-Йорке, отвечая на вопрос, что движет президентом России Владимиром Путиным, передает РБК.

Клеппер ответил, что корни этой политики стоит искать в истории СССР или даже в царской России.

"Я думаю, что он думает о великой России, великой державе. Ему важно, чтобы к России относились как к такой же сверхдержаве, как и к США", — заявил Клэппер.

Глава Национальной разведки также заявил, что Россия и раньше пыталась влиять на исход президентских выборов в США.

При этом Клэппер указал, что считает это воздействие незначительным, поскольку избирательный процесс в Соединенных Штатах децентрализован и действует на уровне штатов и муниципальных образований.

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Комментарии — 2
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IP: 82.145.220.---Антиимперия26.10.2016 09:55
Самый важный фактор - это сохранение личной власти до смерти. Если он уступит власть, то его ждет наказание за множество преступлений.
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IP: 77.222.145.---ReAlex26.10.2016 09:30
Путін прагне відновлення Російської імперії, у сучасному варіанті.
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