Глава Розвідки США пояснив причину дій Путіна

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Середа, 26 жовтня 2016, 09:14

Глава Національної розвідки США Джеймс Клеппер вважає, що мотиви в діях президента Росії Володимира Путіна в тому, він хоче зробити з Росії велику державу, як СРСР.

Про це він сказав в ході бесіди в Раді з міжнародних справ в Нью-Йорку, відповідаючи на питання, що рухає президентом Росії Володимиром Путіним, передає УНІАН.

Клеппер відповів, що коріння цієї політики варто шукати в історії СРСР або навіть в царській Росії.

"Я думаю, що він думає про велику Росію, велику державу. Йому важливо, щоб до Росії ставилися як до такої ж наддержави, як і до США", - заявив Клеппер.

Глава Національної розвідки також заявив, що Росія і раніше намагалася впливати на результат президентських виборів в США.

При цьому Клеппер вказав, що вважає цей вплив незначним, оскільки виборчий процес в Сполучених Штатах децентралізований і діє на рівні штатів і муніципальних утворень.

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Коментарі — 2
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IP: 82.145.220.---Антиимперия26.10.2016 09:55
Самый важный фактор - это сохранение личной власти до смерти. Если он уступит власть, то его ждет наказание за множество преступлений.
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IP: 77.222.145.---ReAlex26.10.2016 09:30
Путін прагне відновлення Російської імперії, у сучасному варіанті.
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