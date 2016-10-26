Боевики стреляли по "Марьинке" – пограничники сохраняли тишину
Вечером во вторник, 25 октября, боевики стреляли из стрелкового оружия по контрольному посту "Марьинка", украинские бойцы не пострадали.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
"Вчера вечером российско-террористические войска совершили обстрел позиций пограничников. В 20.45 они из лесополосы, что на окраине н.п. Александровка, открыли огонь в направлении контрольного поста "Марьинка". Террористы использовали стрелковое оружие", – говорится в сообщении.
На то время пропускные операции на этом дорожном коридоре уже не осуществлялись.
"Никто из украинских защитников не пострадал. Пограничники в ответ огонь не открывали", – информирует ГПСУ.
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