Боевики стреляли по "Марьинке" – пограничники сохраняли тишину

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Среда, 26 октября 2016, 09:44

Вечером во вторник, 25 октября, боевики стреляли из стрелкового оружия по контрольному посту "Марьинка", украинские бойцы не пострадали.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Вчера вечером российско-террористические войска совершили обстрел позиций пограничников. В 20.45 они из лесополосы, что на окраине н.п. Александровка, открыли огонь в направлении контрольного поста "Марьинка". Террористы использовали стрелковое оружие", – говорится в сообщении.

На то время пропускные операции на этом дорожном коридоре уже не осуществлялись.

"Никто из украинских защитников не пострадал. Пограничники в ответ огонь не открывали", – информирует ГПСУ.

Темы: Донбасс АТО боевые действия
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