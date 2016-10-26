Кабмин поддержал постановление о строительстве памятника Петлюре

Кабинет министров поддержал постановление №514, которая предусматривает сооружение монумента Соборности Украины и памятника Симону Петлюре в Киеве в течение 2017-2021 годов.

Об этом сообщает корреспондент УП с заседания правительства в среду, передает Інтерфакс-Україна.

"Проектом предусматривается проведение в течение 2017-2021 годов мероприятий, связанных с событиями Украинской революции 1917- 1921 годов", - пояснил министр культуры Евгений Нищук.

"В частности - строительство монумента соборности Украины в Киеве, установление мемориальных памятников в регионах и Киеве, а также установка памятника Симону Петлюре в Киеве", - пояснил министр.

Кабмин поддержал это постановление.