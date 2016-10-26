Кабмин поддержал постановление о строительстве памятника Петлюре

00
0
Среда, 26 октября 2016, 12:03

Кабинет министров поддержал постановление №514, которая предусматривает сооружение монумента Соборности Украины и памятника Симону Петлюре в Киеве в течение 2017-2021 годов.

Об этом сообщает корреспондент УП с заседания правительства в среду, передает Інтерфакс-Україна.

"Проектом предусматривается проведение в течение 2017-2021 годов мероприятий, связанных с событиями Украинской революции 1917- 1921 годов", - пояснил министр культуры Евгений Нищук.

"В частности - строительство монумента соборности Украины в Киеве, установление мемориальных памятников в регионах и Киеве, а также установка памятника Симону Петлюре в Киеве", - пояснил министр.

Кабмин поддержал это постановление.

Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Гражданам будут рассылать СМС о попытках захвата недвижимости
Лидер выборов в Молдове пояснил заявление о "российском Крым"
ОБСЕ выясняет, готовы ли ее члены к полицейской миссии на Донбассе
Гройсман анонсировал повышение "минималки" до 3200 гривен
Все новости
Инфографика

Как оценил реформы в Украине Всемирный банк

Онлайн-безопасность

Amnesty International назвала наиболее защищенные мессенджеры