Кабмін підтримав постанову про побудову пам'ятника Петлюрі
Кабінет міністрів підтримав постанову №514, яка передбачає спорудження монументу Соборності України та пам'ятника Симону Петлюрі в Києві протягом 2017-2021 років.
Про це повідомляє кореспондент УП із засідання Уряду в середу.
"Проектом передбачається проведення протягом 2017-2021 років заходів, пов'язаних із подіями української революції 1917- 1921 років", - пояснив міністр культури Євген Нищук.
"Зокрема – спорудження монументу соборності України в Києві, встановлення меморіальних пам'яток в регіонах та Києві, а також встановлення пам'ятника Симону Петлюрі в Києві", - пояснив міністр.
Кабмін підтримав цю постанову.
Роман Кравець, УП
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