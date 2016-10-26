Кабмін підтримав постанову про побудову пам'ятника Петлюрі

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Середа, 26 жовтня 2016, 12:03

Кабінет міністрів підтримав постанову №514, яка передбачає спорудження монументу Соборності України та пам'ятника Симону Петлюрі в Києві протягом 2017-2021 років.

Про це повідомляє кореспондент УП із засідання Уряду в середу.

"Проектом передбачається проведення протягом 2017-2021 років заходів, пов'язаних із подіями української революції 1917- 1921 років", - пояснив міністр культури Євген Нищук.

"Зокрема – спорудження монументу соборності України в Києві, встановлення меморіальних пам'яток в регіонах та Києві, а також встановлення пам'ятника Симону Петлюрі в Києві", - пояснив міністр.

Кабмін підтримав цю постанову.

Роман Кравець, УП

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