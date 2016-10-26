В Николаеве с потасовками и полицией блокировали сторонников Медведчука

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Среда, 26 октября 2016, 13:14

В Николаеве активисты заблокировали в столовой облгосадминистрации участников "Южного форума", организованного сторонниками "Украинского выбора" Виктора Медведчука.

Об этом в среду сообщают Укринформ и местные СМИ.

Согласно информации, между двумя группами людей стоит кордон полиции в полной амуниции.

"В администрацию зашли сепаратисты, которых охраняет полиция. Мы хотим туда войти, а нас не пускают. Мы знаем, что форум вроде посвященный вопросам децентрализации, но уверены, что там будут звучать пророссийские лозунги", - рассказывают активисты, собравшиеся возле помещения столовой.

 

Успокоить собравшихся вышел начальник ГУНП в Николаевской области Юрий Мороз.

 

По словам Мороза председатель областного совета Виктория Москаленко подписала согласие на провидение "Южного форума", но потом это решение отменили.

Позже в помещение пустили часть активистов, среди которых были представители "Свободы" и общественного корпуса "Азов".

Между ними и людьми от "Украинского выбора" вспыхнула словесная перепалка, потасовка.

Указывается, что сейчас участники форума разошлись, но полиция не покидает помещение ОГА.

 

Как пишет местное издание "Шиповник" форум проходит под руководством главы Николаевского территориального совета "Украинской выбора" Максима Невенчанного.

Темы: Медведчук Николаев сепаратизм
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Комментарии — 2
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IP: 46.211.205.---Basta1326.10.2016 14:32
После того что эти тваpи сделали с нашим Крымом и Донбасом, их нужно живьем сжигать!
А не заключать договора на проведение их шабашей в зданиях госадминистраций
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IP: 46.201.34.---свояк26.10.2016 13:40
Хто такий Медведчук навіть безхатченки знають .Не знають мешканці Миколаєва і їхня славна поліція.Шкода .
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