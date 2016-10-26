Парубий рассказал о квартирах из его э-декларации. Нет ни одной

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Среда, 26 октября 2016, 13:55

Спикер Андрей Парубий заявляет, что не владеет никакой квартирой, его жене принадлежит только одна квартира, а во Львове они проживают в родительской квартире.

Об этом Парубий рассказал в комментарии "Украинской правде", объясняя данные его электронной декларации.

"Я не владею ни одной квартирой, в собственности моей жены есть квартира площадью 21 квадратный метр и дом площадью 32 квадратных метра (село Урыч Львовской области - УП), который видела вся страна", - рассказал Парубий.

 
Дом жены Парубия. Площадь 32 кв. метра
УП

Оценка квартиры, принадлежащей жене Парубия, отличается от стоимости квартиры (238 161 грн - УП), потому оценка (33 636 грн - УП) была установлена БТИ на момент покупки квартиры.

Кроме того, Парубий объяснил, почему в декларации указаны другие квартиры, которыми он не обладает.

"Согласно правилам НАПК, я указал квартиру, где зарегистрирован. Это квартира, которую мой отец получил еще в 80-е годы, он стоял на нее в очереди как ученый. Теперь там проживает мой брат с семьей. А я там только прописан ", - пояснил Парубий.

Он добавил, что в декларации также указана еще одна квартира 142,60 квадратных метра, которая принадлежит его отцу. "Там проживает мой отец, моя жена и дочь. И я там проживаю, когда приезжаю во Львов из Киева. Мы уточняли у представительницы НАПК, которая пояснила, что эта квартира должна быть указана и от имени членов моей семьи, поэтому эта квартира в декларации повторяется три раза ", - пояснил Парубий.

Он также добавил, что именно поэтому он указал и дом жены в Урыче, потому что тоже им пользуется.

Кроме того, Парубий добавил, что указал в декларации гостиничный номер, который снимает, когда работает в Киеве.

На аренду этого номера в декларации Парубия указано - 167 900 гривен. Эти деньги гостинице "Киев" перечисляются напрямую.

Номер в гостинце
Номер в гостинце "Киев", где живет Парубий
Дмитрий Ларин, УП

Также в своей декларации Парубий отметил, что получил 20 699 гривен для компенсации стоимости проезда и 80 559 гривен на осуществление депутатских полномочий - прием граждан, печать материалов и тому подобное.

Также Парубий указал в декларации наличные средства: 225000 гривен и 28 500 долларов.

Другие сведения, указанные в электронной декларации, не отличаются от тех, которые были обнародованы на сайте ВР.

Оксана Коваленко, УП

Темы: Парубий
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