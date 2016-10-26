Парубій розповів про квартири з його е-декларації. Не володіє жодною

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Середа, 26 жовтня 2016, 13:55

Спікер Андрій Парубій заявляє, що не володіє жодною квартирою, його дружині належить лише одна квартира, а у Львові вони проживають у батьківській квартирі.

Про це Парубій розповів в коментарі "Українській правді", пояснюючи дані його декларації.

"Я не володію жодною квартирою, у власності моєї дружини є квартира площею 21 квадратний метр і будинок площею 32 квадратних метри (село Урич, Львівської області - УП), який бачила вся країна", - розповів Парубій.

Будинок площею 32 квадратних метри. Належить дружині Парубія
Будинок площею 32 квадратних метри. Належить дружині Парубія
УП

Оцінка квартири, яка належить дружині Парубія різниться від вартості квартири (238161 грн - УП), бо оцінка (33636 грн - УП) була встановлена БТІ на момент купівлі квартири.

Крім того, Парубій пояснив, чому в декларації вказані інші квартири, якими він не володіє.

"Згідно з правилами НАЗК, я вказав квартиру, де зареєстрований. Це квартира, яку мій батько отримав ще у 80-ті роки, він стояв на неї у черзі як науковець. Тепер там проживає мій брат із сім'єю. А я там лише прописаний", - пояснив Парубій.

Він додав, що в декларації також вказана ще одна квартира 142,60 квадратних метри, яка належить його батьку. "Там проживає мій батько, моя дружина і донька. І я там проживаю, коли приїжджаю у Львів з Києва. Ми уточнювали у представниці НАЗК, яка пояснила, що ця квартира має бути вказана і від імені членів моєї родини, тому ця квартира вказана в декларації три рази", - пояснив Парубій.

Він також додав, що саме тому він вказав і будинок дружини в Уричі, бо також ним користується.

Крім того, Парубій додав, що вказав в декларації готельний номер, який винаймає, коли працює у Києві.

у цьому готельному номері живе Парубій
у цьому готельному номері живе Парубій
Дмитро Ларін, УП

На винаймання цього номеру в декларації Парубія вказано - 167 900 гривень. Ці гроші Готелю "Київ" перераховуються напряму.

Також в своїй декларації Парубій вказав, що отримав 20 699 гривень для компенсації вартості проїзду і 80 559 гривень на здійснення депутатських повноважень - прийом громадян, друк матеріалів, тощо.

Також Парубій вказав у декларації кошти, які має готівкою: 225 тисяч гривень та 28,5 тисяч доларів.

Парубій є кінцевим бенефіціаром Львівської обласної громадської організації "Тустань".

Інші відомості, вказані в електронній декларації, не відрізняються від тих, які були оприлюднені на сайті ВР.

Оксана Коваленко, УП

Теми: Парубій
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