Красный Крест жалуется, что боевики не пускают к задержанным

00
0
Среда, 26 октября 2016, 14:18

Международный комитет Красного Креста отмечает отсутствие полного доступа к незаконно удерживаемым гражданам на неподконтрольных украинской власти территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом на брифинге сообщила спикер МККК Санел Байрамбашич, передают "Українські новини".

"Мы находимся в процессе переговоров. У нас были единичные случаи, когда мы встречались с задержанными. Мы недовольны тем уровнем доступа, сейчас, даже на подконтрольной Украине территории", – сказала она, отвечая на вопрос о том, насколько обеспечен доступ МККК к местам принудительного содержания на неподконтрольных территориях.

Она также отметила, что информация о посещении задержанных представителями Красного Креста является конфиденциальной.

По ее словам, задачей МККК является содействие улучшению условий содержания задержанных в соответствии с международными гуманитарными нормами.

Байрамбашич также сообщила, что МККК до конца ноября намерен завершить формирование списка людей, без вести пропавших в Донбассе.

"В Украине до сих пор нет общего списка пропавших без вести. Часть наших усилий – найти как можно больше людей, у которых пропали родственники, чтобы они поделились информацией, и мы смогли создать соответствующий список", – отметила она.

По ее словам, проект по сбору информации о пропавших начался на прошлой неделе и продлится месяц, а до конца ноября на основе полученной информации будет сформирован список пропавших без вести.

"На сегодняшний день у нас 480 активных кейсов, то есть это люди, которых мы продолжаем искать", – сообщил руководитель проекта по поиску пропавших без вести Фабьен Бурдье.

Он подчеркнул, что это количество включает пропавших и с не подконтрольных Украине территорий, потому что МККК работает по обе стороны линии разграничения.

Собирая информацию о пропавших, МККК намерен сотрудничать с Министерством внутренних дел и другими государственными органами.

Бурдье считает удовлетворительной работу полиции, которая занимается непосредственно поиском пропавших.

Как сообщалось, Министерство внутренних дел заявляло о пропавших без вести 1,5 тыс. человек в зоне антитеррористической операции с начала 2014 года по состоянию на сентябрь.

Темы: Донбасс права человека
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
ОБСЕ выясняет, готовы ли ее члены к полицейской миссии на Донбассе 26 октября 2016, 11:43
"Дорожная карта" должна определять условия выборов на Донбассе – АП 26 октября 2016, 11:27
Киев будет добиваться признания линии разграничения по Минску-1 26 октября 2016, 10:57
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Парубий рассказал о квартирах из его э-декларации. Нет ни одной
98% подлежащих люстрации чиновников уже уволены – Минюст
Боевики заявили о захвате активистки "Правого сектора"
Миссия МВФ перенесла визит в Киев
Все новости
Запрет

Госкино не пустило на экраны 12 фильмов и сериалов

Онлайн-безопасность

Amnesty International назвала наиболее защищенные мессенджеры