Червоний Хрест скаржиться, що бойовики не пускають до затриманих

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Середа, 26 жовтня 2016, 14:18

Міжнародний комітет Червоного Хреста констатує відсутність повного доступу до незаконно утримуваних громадян на непідконтрольних українській владі територіях Донецької й Луганської областей.

Про це на брифінгу повідомила спікер МКЧХ Санела Байрамбашич, передають "Українські новини".

"Ми перебуваємо в процесі переговорів. У нас були поодинокі випадки, коли ми зустрічалися із затриманими. Ми незадоволені тим рівнем доступу, що є зараз, навіть на підконтрольній Україні території", – сказала вона, відповідаючи на запитання про те, наскільки забезпечений доступ МКЧХ до місць примусового тримання на непідконтрольних територіях.

Вона також зазначила, що інформація про відвідування затриманих представниками Червоного Хреста є конфіденційною.

За її словами, завданням МКЧХ є сприяння покращенню умов утримування затриманих відповідно до міжнародних гуманітарних норм.

Байрамбашич також повідомила, що МКЧХ до кінця листопада має намір завершити формування списку людей, безвісти зниклих на Донбасі.

"В Україні дотепер немає загального списку людей, які пропали безвісти. Частина наших зусиль – знайти якнайбільше людей, у яких пропали родичі, щоб вони поділилися інформацією, і ми змогли створити відповідний список", – зазначила вона.

З її слів, проект зі збору інформації про зниклих почався минулого тижня й триватиме місяць, а до кінця листопада на основі отриманої інформації буде сформовано список зниклих безвісти.

"На сьогодні у нас 480 активних кейсів, тобто це люди, яких ми продовжуємо розшукувати", – повідомив керівник проекту з пошуку зниклих безвісти Фабьєн Бурдьє.

Він підкреслив, що ця кількість включає зниклих і з не підконтрольних Україні територій, тому що МКЧХ працює по обидва боки лінії розмежування.

Збираючи інформацію про зниклих, МКЧХ має намір співпрацювати з Міністерством внутрішніх справ і іншими державними органами.

Бурдьє вважає задовільною роботу поліції, що займається безпосередньо пошуком зниклих.

Як повідомлялося, Міністерство внутрішніх справ заявляло про зниклих безвісти 1,5 тис. людей у зоні антитерористичної операції з початку 2014 року станом на вересень.

Теми: Донбас права людини
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