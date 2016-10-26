Умер бывший заместитель командующего АТО

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Среда, 26 октября 2016, 15:45

Умер бывший заместитель командующего АТО Валентин Федичев.

Об этом на своей странице написал редактор издания Министерства обороны Украины "Народная армия" Роман Туровец.

"Сегодня ушел из жизни Валентин Николаевич Федичев, патриот, настоящий офицер, честный, принципиальный, откровенный и решительный. 2015 года он в последнее выходил из Дебальцево", - написал он.

Указывается, что причиной смерти стало больное сердце.

Украинская правда

Темы: АТО армия Дебальцево
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