В Петербурге подожгли кремлевскую "фабрику троллей"
В Петербурге неизвестные, используя "коктейли Молотова", напали на бизнес-центр, в котором располагается "фабрика интернет-троллей".
Об этом в четверг сообщает российское издание "Фонтанка".
Инцидент с поджогом случился в ночь на 26 октября.
Камеры наблюдения около 1.20 отразили двух человек в здании на улице Савушкина, 55.
Неизвестные скрывали лица под масками. Они бросили три бутылки с горючей жидкостью и скрылись. Начался пожар, который погасил администратор из редакции газеты "Невские новости", расположенной на втором этаже здания.
Согласно информации, "Невские новости" - один из медийных активов кремлевского ресторатора Евгения Пригожина.
По этому адресу расположены и интернет-комментаторы - десятки молодых людей, которые за деньги пытаются сформировать нужное общественное мнение на ту или иную тему.
Сначала идеологический офис располагался в Ольгино, благодаря чему комментаторы вошли в историю как "Ольгинская тролли".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.