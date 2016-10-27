В Петербурге подожгли кремлевскую "фабрику троллей"

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Четверг, 27 октября 2016, 13:38

В Петербурге неизвестные, используя "коктейли Молотова", напали на бизнес-центр, в котором располагается "фабрика интернет-троллей".

Об этом в четверг сообщает российское издание "Фонтанка".

Инцидент с поджогом случился в ночь на 26 октября.

Камеры наблюдения около 1.20 отразили двух человек в здании на улице Савушкина, 55.

Неизвестные скрывали лица под масками. Они бросили три бутылки с горючей жидкостью и скрылись. Начался пожар, который погасил администратор из редакции газеты "Невские новости", расположенной на втором этаже здания.

Согласно информации, "Невские новости" - один из медийных активов кремлевского ресторатора Евгения Пригожина.

По этому адресу расположены и интернет-комментаторы - десятки молодых людей, которые за деньги пытаются сформировать нужное общественное мнение на ту или иную тему.

Сначала идеологический офис располагался в Ольгино, благодаря чему комментаторы вошли в историю как "Ольгинская тролли".

Темы: Росcия интернет СМИ
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