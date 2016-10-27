Блок Порошенко аннонсировал съезд

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Четверг, 27 октября 2016, 14:59

29 октября состоится съезд партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность".

Об этом сообщила "Укринформу" народный депутат от БПП Ирина Фриз.

"Съезд запланирован на 29 октября, вероятнее всего, он пройдет по адресу: Лаврская, 16", – сказала Фриз.

По ее словам, на мероприятии обсудят участие БПП в выборах руководства территориальных общин, которые пройдут 11 и 18 декабря. Рассматриваться изменения в устав партии.

Фриз пока не владеет информацией, будет ли съезд открытым для прессы. Однако она заверила, что "в любом случае общество будет знать, о чем говорилось на съезде", поскольку после его проведения спикеры обязательно проинформируют о решениях, принятых партией.

На вопрос "Украинской правды", планируют ли на съезде избирать нового председателя партии через заявление о выходе мэра Киева Виталия Кличко из партии в соответствии с законом о государственной службе, Фриз отметила: "Повестка дня будет только завтра, я сейчас говорю, что уже известно".

Темы: БПП
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