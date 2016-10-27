Порошенко: Налоговики должны быть консультантами вместо "маски-шоу"

Президент Петр Порошенко ожидает позитивных последствий от передачи администрирования электронной системы уплаты налогов от Налоговой системы Министерству финансов.

Об этом он сказал в Житомире в четверг.

"Позавчера прошло заседание Национального совета реформ. Кардинальное изменение всей налоговой системы", – отметил президент.

"НДС должно возвращаться автоматически, налоговики – вместо маски-шоу – должны быть консультантами. Сдается налоговая декларации в электронный кабинет налогоплательщика. Не надо встречаться ни с кем – а приходить на предприятия запрещено0. Всем честным налогоплательщикам – максимально зеленый свет", – заявил он.

"Все. В условиях XXI века, в условиях компьютеризации не надо делать маски-шоу", – добавил глава государства.

По его словам, раньше для тех, кто не имел "крыши" в Налоговой администрации, "ничего не происходило, и мы просто сейчас это вывели на свет".

"А для того, чтобы они не прятали в этой компьютерной системе, сейчас по моему поручению администрирование этой системы выведено уже из Налоговой системы – после того, как Верховная Рада проголосует (за это), и будет размещено в Министерстве финансов. Ничего уже не спрячешь", – заявил Порошенко.

"И абсолютно нет смысла участвовать в каких-то схемах. Налоговая берет на себя исключительно сервисную функцию", – добавил он.

Президент также отметил, что "произошло существенное снижение налогов": "Единый социальный взнос был снижен с 43% до 20%. И в остальных налогах были сделаны существенные скидки".

"Единственный, кому мы дали дополнительную налоговую базу, – местные бюджеты, потому что деньги должны концентрироваться здесь", – сказал Порошенко.

Он отметил, что Кабмин уже внес те предложения, которые были наработано на Нацсовете реформ.

"Впервые неправительственные организации и эксперты аплодируют Минфину, правительству, премьеру и президенту… Воплотим это в жизнь – эксперты предполагают повышение еще на 30 ступенек Украины в инвестиционной привлекательности", – заявил Порошенко по этому поводу.

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Алена Рощенко, УП