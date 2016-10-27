Порошенко: Налоговики должны быть консультантами вместо "маски-шоу"

00
0
Четверг, 27 октября 2016, 14:56

Президент Петр Порошенко ожидает позитивных последствий от передачи администрирования электронной системы уплаты налогов от Налоговой системы Министерству финансов.

Об этом он сказал в Житомире в четверг.

"Позавчера прошло заседание Национального совета реформ. Кардинальное изменение всей налоговой системы", – отметил президент.

"НДС должно возвращаться автоматически, налоговики – вместо маски-шоу – должны быть консультантами. Сдается налоговая декларации в электронный кабинет налогоплательщика. Не надо встречаться ни с кем – а приходить на предприятия запрещено0. Всем честным налогоплательщикам – максимально зеленый свет", – заявил он.

"Все. В условиях XXI века, в условиях компьютеризации не надо делать маски-шоу", – добавил глава государства.

По его словам, раньше для тех, кто не имел "крыши" в Налоговой администрации, "ничего не происходило, и мы просто сейчас это вывели на свет".

"А для того, чтобы они не прятали в этой компьютерной системе, сейчас по моему поручению администрирование этой системы выведено уже из Налоговой системы – после того, как Верховная Рада проголосует (за это), и будет размещено в Министерстве финансов. Ничего уже не спрячешь", – заявил Порошенко.

"И абсолютно нет смысла участвовать в каких-то схемах. Налоговая берет на себя исключительно сервисную функцию", – добавил он.

Президент также отметил, что "произошло существенное снижение налогов": "Единый социальный взнос был снижен с 43% до 20%. И в остальных налогах были сделаны существенные скидки".

"Единственный, кому мы дали дополнительную налоговую базу, – местные бюджеты, потому что деньги должны концентрироваться здесь", – сказал Порошенко.

Он отметил, что Кабмин уже внес те предложения, которые были наработано на Нацсовете реформ.

"Впервые неправительственные организации и эксперты аплодируют Минфину, правительству, премьеру и президенту… Воплотим это в жизнь – эксперты предполагают повышение еще на 30 ступенек Украины в инвестиционной привлекательности", – заявил Порошенко по этому поводу.

Читайте также:

Кабмин принял изменения в Налоговый кодекс

Налоговая реформа. Какие нормы в законопроекте лишние

Подарок старшего брата. Как Украина будет "кроить" налоговую систему

Алена Рощенко, УП

Темы: налоги Минфин Фискальная служба Порошенко
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
С безработных в России хотят собирать 20 тысяч налога 21 октября 2016, 14:28
Подарок старшего брата. Как Украина будет "кроить" налоговую систему 7 октября 2016, 10:46
Налоговая реформа. Какие нормы в законопроекте лишние 6 октября 2016, 15:13
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
В ТОП-3 самых богатых украинцев Ахметов, Пинчук и Коломойский
Тимошенко оплачивает услуги американских лоббистов через оффшоры?
В ГПУ говорят, что нашли общий язык с трибуналом Гааги по Януковичу и К°
При обыске у заместителя Гонтаревой изъяли мобильный
Все новости
Образование

В сеть выложили видео для учителей математики 1-4 классов

Афиша на 28-30 октября

Хэллоуин, встреча с пилотом, Fashion's Night Out...