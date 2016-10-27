Порошенко: Податківці мають бути консультантами замість "маски-шоу"

Президент Петро Порошенко очікує позитивних наслідків від передачі адміністрування електронної системи сплати податків від Податкової системи до Міністерства фінансів.

Про це він сказав у Житомирі у четвер.

"Позавчора відбулося засідання Національної ради реформ. Кардинальна зміна всієї податкової системи", – зазначив президент.

"ПДВ має повертатися автоматично, податківці – замість маски-шоу – мають бути консультантами. Здається податкова декларація в електронний кабінет платника податків. Не треба зустрічатися ні з ким – а приходити на підприємства заборонено. Всім, хто чесний платник податку, – максимально зелене світло", – заявив він.

"Все. В умовах XXI сторіччя, в умовах комп’ютеризації не треба робити маски-шоу", – додав глава держави.

За його словами, раніше для тих, хто не мав "даху" в Податковій адміністрації, "нічого не відбувалося, і ми просто зараз це вивели на світло".

"А для того, щоб вони не ховали в цій комп’ютерній системі, зараз за моїм дорученням адміністрування цієї системи виведено вже з Податкової системи – після того, як Верховна Рада проголосує (за це), і буде розміщено в Міністерстві фінансів. Нічого вже не сховаєш", – заявив Порошенко.

"І абсолютно нема сенсу брати участь у будь-яких схемах. Податкова бере на себе виключно сервісну функцію", – додав він.

Президент також зазначив, що "відбулося суттєве зниження податків": "Єдиний соціальний внесок було знижено з 43% до 20%. І в решті податків були зроблені суттєві знижки".

"Єдиний, кому ми дали додаткову податкову базу, – місцеві бюджети, бо гроші мають концентруватися тут", – сказав Порошенко.

Він зазначив, що Кабмін уже вніс ті пропозиції, які було напрацьовано на Нацраді реформ.

"Вперше неурядові організації й експерти плескають Мінфіну, уряду, прем’єру і президенту… Втілимо це в життя – експерти передбачають підвищення ще на 30 сходинок України в інвестиційній привабливості", – заявив Порошенко з цього приводу.

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Олена Рощенко, УП