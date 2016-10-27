В ГПУ говорят, что нашли общий язык с трибуналом Гааги по Януковичу и К°

В Генпрокуратуре заявляют, что достигли договоренностей с офисом Международного уголовного суда в отношении привлечения к ответственности экс-президента Виктора Януковича, его окружения и боевиков, воюющих на Донбассе.



Об этом пишет в четверг в Facebook заместитель генпрокурора Евгений Енин.



Он сообщил о результатах 3-х часовых переговоров с представителями прокурора Международного уголовного суда.



"Есть общее понимание дальнейшего совместного алгоритма действий Украины и МУС по привлечению к ответственности януковича и Ко, руководства РФ и подконтрольных им террористов", – написал Енин.

В то же время генпрокурор Юрий Луценко сообщает, что стороны пришли к общему мнению о том, что преступления на Майдане является частью цепи преступлений, приведших к агрессивной войне РФ и сепаратистов, которых она поддерживает, против Украины.



По словам генпрокурора, делегации офиса прокурора МУС была предоставлена ​​информация о российских политических и военных руководителей, действия которых должны получить оценку о совершении на территории нашего государства преступлений против человечности и военных преступлений.



"Мы договорились усилить сотрудничество не только в обмене информацией, но и в допуске работников МКС к материалам производств ГПУ о преступлениях, совершенных в отношении участников мирных акций протеста во время Революции Достоинства, а также связанных с военной агрессией РФ на востоке Украины и в Крыму", – также сообщил Луценко.



Украинская правда