В ГПУ кажуть, що порозумілися з трибуналом Гааги щодо Януковича і К°

00
0
Четвер, 27 жовтня 2016, 15:35

У Генпрокуратурі заявляють, що досягли домовленостей з офісом Міжнародного кримінального суду стосовно притягнення до відповідальності екс-президента Віктора Януковича, його оточення та бойовиків, які воюють на Донбасі.

Про це пише у четвер у Facebook заступник генпрокурора Євген Єнін.

Він повідомив про результати 3-х годинних переговорів з представниками прокурора Міжнародного кримінального суду.

"Є спільне розуміння подальшого спільного алгоритму дій України та МКС щодо притягнення до відповідальності януковичів і ко, керівництва РФ та підконтрольних їм терористів", – написав Єнін.

 

Водночас генпрокурор Юрій Луценко повідомляє, що сторони дійшли спільної думки про те, що злочини на Майдані є частиною ланцюга злочинів, що призвели до агресивної війни РФ і підтримануваних нею сепаратистів проти України.

За словами генпрокурора, делегації офісу прокурора МКС була надана інформація про російських політичних та військових керівників, дії яких мають отримати оцінку щодо скоєння на території нашої держави злочинів проти людяності та воєнних злочинів.

"Ми домовилися посилити співпрацю не тільки в обміні інформацією, але і в допуску працівників МКС до матеріалів проваджень ГПУ щодо злочинів, вчинених стосовно учасників мирних акцій протесту під час Революції Гідності, а також пов’язаних з військовою агресією РФ на сході України та у Криму", – також повідомив Луценко.

Українська правда

Теми: Генпрокуратура Гаазький трибунал Янукович
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Горбатюк: застосовувати заочне розслідування не можна 26 жовтня 2016, 15:37
Проекти змін до КПК, або Всю владу – генпрокуророві Луценку 26 жовтня 2016, 15:28
Горбатюк пішов на лікарняний і каже, що докори Луценка безпідставні 25 жовтня 2016, 22:29
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
У ТОП-3 найбагатших українців Ахметов, Пінчук і Коломойський
Тимошенко оплачує послуги американських лобістів через офшори?
В ГПУ кажуть, що порозумілися з трибуналом Гааги щодо Януковича і К°
Під час обшуку у заступниці Гонтаревої вилучили мобільний
Усі новини
Афіша на 28-30 жовтня

Хеллоуїн, зустріч з пілотом, Fashion's Night Out...

До та після вакцинації

Що варто знати батькам