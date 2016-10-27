Сыроид задекларировала квартиру, машину и $34 тысячи наличными

Вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид владеет квартирой в Киеве площадью 76 кв. м, которую она купила в 2003 году за 270 680 гривен.

Об этом говорится в ее электронной декларации.

Также у нее есть автомобиль Suzuki Grand Vitara 2006 года выпуска, которую она приобрела в 2008 году за 180 тысяч гривен.

Зарплата Сыроид за 2015 год в Раде составила 80 202 гривны, материальная помощь и компенсация от Рады – около 95 тысяч, гонорары от Международного института менеджмента – 6000 гривен, оплата за лекции в Киево-Могилянской академии – 1545 грн.

Прошлого года Сыроид воспользовалась кредитной картой ОТП-банка на сумму 153 671 гривну.

На трех счетах в ОТП банке вице-спикер целом держит меньше 5000 гривен, еще 1210 гривен она имеет на счету в Приватбанке.

Сыроид хранит 34 тысячи долларов наличными.

В 2015 году у нее была кредитная задолженность в ОТП Банке на сумму 61 592 гривны. Еще почти 200 тысяч гривен она потратила в прошлом году на погашение задолженности перед этим банком.

Сыроид также работает преподавателем и читает лекции. Она также задекларировала авторские права на несколько научных работ.

Олег Шанковский, УП