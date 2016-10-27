Сироїд задекларувала квартиру, машину і $34 тисячі готівкою

Віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд володіє квартирою в Києві площею 76 кв. м, яку вона купила у 2003 році за 270 680 гривень.

Про це йдеться у її електронній декларації.

Також у неї є автомобіль Suzuki Grand Vitara 2006 року випуску, яку вона придбала у 2008 році за 180 тисяч гривень.

Зарплата Сироїд за 2015 рік у Раді склала 80 202 гривні, матеріальна допомога та компенсація від Ради – близько 95 тисяч, гонорари від Міжнародного інституту менеджменту – 6000 гривень, оплата за лекції в Києво-Могилянській академії – 1545 грн.

Минулого року Сироїд скористалася кредитною карткою ОТП-банку на суму 153 671 гривню.

На трьох рахунках в ОТП банку віце-спікер загалом тримає менше 5000 гривень, ще 1210 гривень вона має на рахунку в Приватбанку.

Сироїд зберігає 34 тисячі доларів готівкою.

У 2015 році у неї була кредитна заборгованість в ОТП Банку на суму 61 592 гривні. Ще майже 200 тисяч гривень вона потратила торік на погашення заборгованості перед цим банком.

Сироїд також працює викладачем і читає лекції. Вона також задекларувала авторські права на декілька наукових робіт.

Олег Шанковський, УП