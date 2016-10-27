Петренко держит на счету $1 млн, имеет машины и дорогие часы

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Четверг, 27 октября 2016, 16:06

Министр юстиции Павел Петренко подал электронную декларацию об имуществе и доходах в 2015 году, в которой задекларировал более $1 млн на депозите, расходы на благотворительность в 1 млн грн и коллекцию из 16 гравюр.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на реестр деклараций.

Министр также задекларировал земельный участок в селе Старые Безрадичи Обуховского района Киевской области площадью 29 тысяч кв. м, долю в 50% от участка в селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области общей площадью 1 497 кв. м, аренду у иностранных граждан квартиры в Киеве площадью 144,3 кв. м, а также квартиру в Киеве площадью 62,8 кв. м, которая находится в другом праве пользования министра.

Петренко задекларировал также 2 картины и 2 иконы, 2 пары наручных часов Ulysse Nardin и Perrelet.

Министр владеет двумя автомобилями Volkswagen Golf 2007 года выпуска и Land Rover 2006 года выпуска, а также арендует у ООО "Адвокатская группа "МЛГРУП" автомобиль Toyota Camry 2013 года выпуска.

Он владеет 100 военными облигациями стоимостью 1 тыс. грн и 25% прав на знак для товаров и услуг.

Министр юстиции получил 3 млн 789 тыс. 974 грн доходов в 2015 году, из которых зарплата составила 71 тыс. 949 грн, проценты по депозиту в "Ощадбанке" – 1 млн 122 тыс. 014 грн, в банке "Софиевский" – 431 тыс. 057 грн, компенсация за командировки от Совета Европы – 82 тыс. 954 грн, а также доход от отчуждения недвижимого имущества 800 тыс. грн и 1,3 млн грн.

Петренко задекларировал на депозите в "Ощадбанке" $1 млн 031 тыс. 503, банке "Софиевский" – $1 тыс. 935, 50 грн, в Приватбанке – 1 тыс. 903 евро, 217 грн и $6.

Кроме того, министр юстиции задекларировал наличные средства: $505 тыс., 84 тыс. евро и 870 тыс. грн.

Темы: декларация Петренко
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IP: 195.24.141.---Wadim Wadimin27.10.2016 16:48
Меньше 2 % годового за 2015 год дохода господину Петренко принесла заработная плата - зачем при таком соотношении ему работать, какая его мотивация? Патриот Петренко держит практически все свои сбережения в иностранной валюте - почему? При его зарплате ему работать для того чтобы ничего не кушая и не покупая скопить то, что он задекларировал надо более 1000 лет. Трудовая деятельность начата в 2001 году - это 16 трудовых лет т.е.это в среднем по 366 тыс. долларов в год или по нынешнему курсу 10 млн. грн в год. Так он в 2015 на гребне своей карьеры заработал в 3 раза меньше чем в среднем за каждый предыдущий год своей трудовой деятельности. Ну и в чем его мотивация на этом посту?
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