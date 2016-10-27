Путин: США будут работать параллельно с "нормандским форматом"

4158 просмотров
0
Четверг, 27 октября 2016, 18:41

Россия не против привлечения в "нормандский формат" США, но есть договоренность работать с ними параллельно.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на валдайском клубе, пишет российский "Интерфакс".

"Нужно ли привлекать кого-то другого? Российская позиция такая: мы не против привлекать кого бы то ни было, в том числе и наших американских партнеров. Но договорились таким образом со всеми участниками этого процесса, что мы с американскими нашими коллегами будем работать параллельно", - сказал добавил он.

Путин продолжил: "Мой помощник и госпожа Нуланд (помощник госсекретаря США Виктория Нуланд) встречаются регулярно, и эти темы обсуждают, ищут компромиссы. Но это, разумеется, делается не келейно, тайно, все участники "нормандского формата" в курсе, знают, и мы учитываем, конечно, позицию наших американских партнеров".

Путин также заявил, что был единственным, кто поддержал идею украинского лидера Петра Порошенко о введении вооруженной миссии ОБСЕ на Донбассе в отличие от других лидеров стран "нормандского формата" (Россия, Украина, Германия, Франция).

"Президент Порошенко выступил с инициативой о так называемой полицейской миссии во время проведения будущих возможных выборов на Донбассе - в Донецке и Луганске. Я единственный, кто его поддержал", - сказал президент РФ.

"Я не называю это полицейской миссией в силу того, что все остальные участники процесса возражают", - продолжил Путин.

Темы: США Минские соглашения
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Порошенко: без упоминания Украины и Трамп, и Клинтон обречены на поражение 27 октября 2016, 16:47
Битва за Вашингтон. Оффшорное лобби Юлии Тимошенко 27 октября 2016, 13:06
Представитель Трампа утверждает, что тот поддерживает Украину, а не РФ 26 октября 2016, 08:26
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Путин: Фабрика "Рошен" продолжает работать в России, хотя и имеет проблемы
Послы G7 написали гневное письмо Порошенко
Медведчук приехал к Путину в Сочи и хохотал с Песковым
В ТОП-3 самых богатых украинцев Ахметов, Пинчук и Коломойский
Все новости
ІТ-развитие

Благотворительный фонд запустил бесплатное обучение ІТ для социально незащищенных детей

Made in Ukraine

Теплі речі від українських виробників