США обвинили в атаке на школу в Идлибе Россию или Сирию

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Пятница, 28 октября 2016, 02:31

В Белом доме считают, что в авианалете на школу в Идлибе, в результате которого погибли 28 человек, виноваты либо российские, либо сирийские самолеты.

Об этом заявил официальный представитель Белого дома Джош Эрнест, передает Reuters.

"Мы пока не знаем, кто нанес авиаудар – режим Асада или Россия, но мы знаем, что это был один из них", - сказал он.

Эрнест подчеркнул, что даже, если авианалет был совершен сирийскими властями, то они смогли совершить подобные атаки только потому, что их поддерживает российское правительство.

Напомним, в результате воздушных ударов, нанесенных 26 октября по школе в сирийском Идлибе погибли 22 ребенка и 6 учителей.

Россия заявила, что непричастна к этой атаке.

Темы: Сирия США Росcия
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