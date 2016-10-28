США звинуватили в атаці на школу в Ідлібі Росію або Сирію

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П'ятниця, 28 жовтня 2016, 02:31

У Білому домі вважають, що в авіанальоті на школу в Ідлібі, в результаті якого загинули 28 осіб, винні або російські, або сирійські літаки.

Про це заявив офіційний представник Білого дому Джош Ернест, передає Reuters.

"Ми поки не знаємо, хто завдав авіаудару - режим Асада або Росія, але ми знаємо, що це був один з них", - сказав він.

Ернест підкреслив, що навіть, якщо авіаналіт був здійснений сирійськими властями, то вони змогли зробити подібні атаки тільки тому, що їх підтримує російський уряд.

Нагадаємо, внаслідок повітряних ударів, завданих 26 жовтня по школі в сирійському Ідлібі загинуло 22 дитини та 6 вчителів.

Росія заявила, що непричетна до цієї атаки.

Теми: Сирія США Росія
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