Гройсман во Франции обсудил полицейскую миссию ОБСЕ на Донбассе

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Пятница, 28 октября 2016, 03:00

Премьер-министр Владимир Гройсман и министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро обсудили перспективы разворачивания вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров.

"Стороны также обсудили вопросы развертывания вооруженной полицейской миссии ОБСЕ и разминирования территорий на Донбассе", - отмечается в сообщении.

Гройсман подчеркнул, что альтернативы Минским договоренностям нет, и Украина неуклонно придерживается взятых на себя обязательств.

"В этом контексте премьер-министр подчеркнул, что санкции против Российской Федерации должны быть сохранены, пока она полностью не выполнит свои обязательства, предусмотренные минскими соглашениями", - сообщает пресс-служба.

Кроме того, Гройсман отметил, что "аннексия Крыма сопровождается ускоренной милитаризацией полуострова и полностью изменила ситуацию безопасности в регионе".

По его словам, Россия "фактически превращает Крым в огромную военную базу".

Темы: Гройсман Франция
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