Суд продлил арест для "отца ХНР" еще на два месяца

Киевский райсуд Харькова продлил на 2 месяца содержание под стражей для сепаратиста Юрия Апухтина.

Об этом сообщает "Укринформ" 27 октября.

"Судебное заседание состоялось накануне. Пребывание Апухтина под стражей на время досудебного следствия продлено на два месяца", - отметили в суде.

Мера пресечения не предусматривает права на залог.

Апухтин арестован в апреле 2014 года за организацию массовых беспорядков, включая штурм Харьковской ОГА, а также призывы к созданию "ХНР" и "Конституции ХНР". В мае он вышел под залог, внесенный экс-нардепом Олегом Царевым. Тогда же Апухтин замечен как организатор пророссийских митингов в Харькове. Арестован в декабре и помещен в СИЗО. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

В августе 2014 года Харьковский окружной админсуд запретил сепаратистскую организацию "Юго-Восток", лидером которой был Апухтин.