Суд продовжив арешт для "батька ХНР" ще на два місяці

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П'ятниця, 28 жовтня 2016, 06:12

Київський райсуд Харкова продовжив на 2 місяці утримання під вартою для сепаратиста Юрія Апухтіна.

Про це повідомляє "Укрінформ" 27 жовтня.

"Судове засідання відбулося напередодні. Перебування Апухтіна під вартою на час досудового слідства продовжено на два місяці", - відзначили в суді.

Запобіжний захід не передбачає права на заставу.

Апухтін заарештований в квітні 2014 роки за організацію масових заворушень, включаючи штурм Харківської ОДА, а також заклики до створення "ХНР" і "Конституції ХНР". У травні він вийшов під заставу, внесену екс-нардепом Олегом Царьовим. Тоді ж Апухтін помічений як організатор проросійських мітингів в Харкові. Знову заарештований в грудні і поміщений в СІЗО. Йому загрожує до 15 років в'язниці.

У серпні 2014 року Харківський окружний адмінсуд заборонив сепаратистську організацію "Юго-Восток", лідером якої був Апухтін.

Теми: суд сепаратизм
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