Полозов объяснил, почему в иске в ЕСПЧ против РФ Украина - соответчика

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Пятница, 28 октября 2016, 08:32

Адвокат Хайсера Джемилева - Николай Полозов заявляет, что Украина выступит соответчиком в поданном обращении в ЕСПЧ, поскольку Крым - это украинская территория, но иск подан против РФ.

Об этом Полозов рассказал в комментарии Укринформу.

"Сегодня российские СМИ сокращая мои объяснения, а потом некорректно цитируя друг друга дали неточную новость о "представлении Хайсером Джемиловым жалобы в ЕСПЧ против Украины и Российской Федерации". На самом деле, иск подан против России и связи с нарушениями российской стороны", - сказал он.

"Но поскольку Крым, откуда Хайсер был вывезен Россией, по международным нормам является украинским, то, чтобы не было правового вакуума, Украина является в этой части жалобы соответчиком", - пояснил адвокат.

То есть ЕСПЧ будет рассматривать жалобу Хайсера Джемилова в части нарушения его прав в Крыму (Россией) с привлечением Украины.

Во всех остальных нарушениях, совершенных Россией, будет отвечать исключительно Российская Федерация.

Среди этих нарушений - этапирование в Краснодарский край и затем - в Астраханскую область.

Также РФ дважды не выполнила решение ЕСПЧ по правилу 39, не возвращая Хайсера в Украину.

И третье нарушение - суд РФ вынес повторный приговор, несмотря на уже вступивший в силу приговор суда Украины. Потом еще были некоторые нарушения прав Джемилова в астраханской колонии.

Полозов также уточнил, что указанные жалобы в ЕСПЧ уже представлены и там озвучены. Причем подавались они коллегами Полозова - украинскими адвокатами.

"Если не ошибаюсь, это вообще первая межгосударственная жалоба, где Европейскому суду придется, в том числе, определять статус территориальной принадлежности Крыма в связи с допущенными на этой территориями нарушениями конвенциональных прав", - подчеркнул Полозов. По его мнению, шансы на положительный результат исков в ЕСПЧ достаточно высоки.

Темы: Росcия Политзаключенные
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